مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: فلسطين لن تزول ومحو شعبنا وهم

شدد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، على أن «فلسطين لن تزول»، قائلًا إن محو الشعب الفلسطيني «وهم».

وأضاف خلال كلمته ضمن جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والشرق الأوسط، مساء الأربعاء: «جذورنا راسخة في وطننا منذ أبد الأبدين، ورغم أننا وافقنا على مشاطرة أرضنا فإننا لن نسمح بزوال فلسطين، والحل الوحيد هو حل الدولتين».

وطالب بوقف الحرب وإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، محذرًا من أن الإبادة الجماعية القائمة ستتسبب بمزيد من المعاناة.

وشدد على أن «الدرب الوحيد لمستقبل مستقر وآمن هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة؛ يمارس فيها الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير».

وناشد مجلس الأمن العمل بسرعة لوضع حد للفظائع الإسرائيلية والمجاعة التي فرضت على أهل غزة، مطالبًا بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا العالم إلى العمل لوقف الإبادة الجماعية ونوايا إسرائيل لمحو الشعب الفلسطيني من الوجود، مناشدًا الدول تكثيف جهودهم لردع مرتبكي الجرائم ومحاسبة الجناة.

وأكمل: «علينا فرض قيود حقيقية لوقف فيضان المعاناة، وفتح الباب أمام فيضان من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل عمل وكالة الأونروا لإنقاذ أرواح الملايين وبدء التعافي من الفقدان والألم والصدمة».

وأكد أن «غزة أصبحت جحيمًا على الأرض، وأكبر مستودع للألم والمعاناة والدماء والدموع»، لافتًا إلى أن «الألم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني يعصى على الوصف».