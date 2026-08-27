حققت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إنجازا جديدا يضاف إلى سجل التميز والاعتماد، بعد نجاح المعمل المركزي بقطاع المعامل في تجديد شهادة الاعتماد الوطني وفقا للمواصفة الدولية 17025، والصادرة عن المجلس الوطني للاعتماد، بما يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة على سلامة ومأمونية مياه الشرب.

ويأتي تجديد الاعتماد، كما جاء في بيان الشركة اليوم، برعاية المهندس السيد ريان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة لمياء مصطفى، رئيسة قطاع المعامل، تأكيدا على دعم إدارة الشركة المستمر لمنظومة الجودة، والارتقاء بمستويات الأداء الفني، وتطبيق المعايير الدولية في مختلف مجالات العمل، فيما يعكس تجديد شهادة الاعتماد الكفاءة الفنية والخبرة التخصصية التي يتمتع بها المعمل المركزي، إلى جانب تطبيقه نظما دقيقة في الفحص والقياس وتحليل العينات، بما يضمن دقة النتائج وموثوقيتها، ويدعم دوره المحوري في منظومة متابعة ومراقبة جودة مياه الشرب بالإسكندرية.

وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود متواصلة لتطوير منظومة العمل داخل قطاع المعامل، وتعزيز القدرات الفنية للعاملين، بما يواكب متطلبات الجودة الدولية ويضمن استمرار تقديم نتائج دقيقة وموثوقة.

ووجهت إدارة الشركة الشكر والتقدير لفريق عمل المعمل المركزي، تقديرا لما بذلوه من جهود متميزة وعمل دئوب أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، وفي مقدمتهم الدكتورة غادة المناديلي، مدير عام المعمل المركزي، والدكتورة مروة صالح، مديرة معمل البكتريولوجي، والدكتورة نهى سعيد، مديرة معمل جمع العينات، والدكتور السيد البابلي، مدير معمل غير العضوية، والدكتورة داليا عادل، مديرة معمل العضوية، والدكتورة منى ممدوح، مديرة معمل البيولوجي، والدكتور علاء نور الدين، مدير معمل القياس والجودة.

وأكد المهندس السيد ريان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد اعتماد المعمل المركزي وفقا للمواصفة الدولية 17025 يمثل إنجازا مهما يعكس كفاءة الكوادر الفنية بالشركة والتزامهم بأعلى معايير الجودة والدقة.

وأشاد ريان بالجهود المتميزة التي بذلها فريق العمل، مؤكدا أن الاستثمار في العنصر البشري وتطوير منظومة الجودة يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على ثقة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ويؤكد تجديد الاعتماد استمرار شركة مياه الشرب بالإسكندرية في تطوير منظومة الرقابة والفحص والتحليل، بما يدعم جهودها في الحفاظ على جودة وسلامة مياه الشرب، ويعزز مسيرة الشركة نحو مزيد من التميز والريادة، حيث يضاف هذا الإنجاز إلى سجل النجاحات التي يحققها قطاع المعامل والمعمل المركزي بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، في إطار العمل على رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.