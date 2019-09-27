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شكري يبحث مع نظيره اليوناني بنيويورك العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 6:41 م | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 6:41 م

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس العلاقات بين مصر واليونان والملفات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي اللقاء بين وزيري خارجية مصر واليونان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول العلاقات بين مصر واليونان، والتي ازدادت قوة خلال السنوات القليلة الماضية لتصل إلى مستويات متميزة من التعاون على كافة الأصعدة، بما في ذلك في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، انطلاقاً من اعتقاد راسخ بأهمية تلك العلاقات في تحقيق تطلعات شعبيّ البلدين الصديقين نحو الازدهار والتنمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزيرين تطرقا للملفات ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة.

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