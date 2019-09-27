التعادل السلبي يخيم على مواجهة الأهلي والنصر في الدوري السعودي

خيم التعادل السلبي على مواجهة أهلي جدة والنصر، اليوم الجمعة، في منافسات المرحلة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، والتي شهدت فوز الوحدة على الفتح 1 / صفر.

ولم ينجح مهاجمو الأهلي والنصر في ترجمة الفرص التي سنحت خلال اللقاء إلى أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع الأهلي رصيده إلى ثماني نقاط ليحتل المركز الثالث، فيما يحتل النصر المركز الرابع بالرصيد ذاته.

وبدأت المباراة بأداء حماسي من جانب الفريقين، رغبة منهما في تسجيل هدف التقدم المبكر.

وفي الدقيقة السابعة لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد ( فار) للتأكد من تعرض لاعب الأهلي دجانيني من عبد الله مادو مدافع النصر داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقرر عدم وجود أي خطأ.

وسدد المغربي عبد الرزاق حمد لله مهاجم النصر كرة قوية من مسافة بعيدة على مرمى محمد العويس لكن تسديدته جاءت بعيدة تمامًا عن الخطورة في الدقيقة العاشرة.

وأضاع دجانيني فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي، بعد انفراده بمرمى الأسترالي براد جونز لكنه سدد الكرة بغرابة شديدة في يد حارس مرمى النصر مضيعًا على فريقه فرصة التقدم في الدقيقة 12.

وأبعد المدافع محمد خيراني فرصة خطيرة عن مرمى الأهلي في الدقيقة 19، بعدما أرسل حمدالله كرة عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الأهلي، لكن الأول أبعدها عن مرمى فريقه.

وكاد اللاعب ذاته أن يسجل هدفًا بالخطأ في شباك الأهلي في الدقيقة 27، بعد أن لعب المغربي نور الدين أمرابط كرة عرضية لتصطدم بالعويس ثم بخيراني وبينما كانت الكرة في طريقها إلى الشباك أبعدها الخيراني.

وسدد حمد الله كرة قوية من خارج منطقة جزاء الأهلي، لكن العويس تألق وأبعد الخطر عن مرماه في الدقيقة 35.

ورد السوري عمر السومة مهاجم الأهلي بمحاولة لتسجيل هدف التقدم بعد تمريرة من دجانيني، ليسدد السومة كرة قوية جدًا فوق عارضة مرمى الحارس براد جونز في الدقيقة 38.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تصدى العويس لتسديدة قوية من حمد الله من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 49.

وواصل خيراني انقاذه لمرمى الأهلي، بعد أن أبعد كرة سددها حمد الله بتجاه مرمى الأهلي الخالي من حارس مرماه، في الدقيقة 52.

وبمرور الوقت، أصبح اللعب أكثرهدوئًا بين الفريقين، حيث أكتفيا بمحاولات قليلة دون جدوى حقيقية، ليستمر التعادل السلبي مسيطرًا على ردهات المباراة.

وتصدى برادلي جونز حارس النصر، لضربة رأس خطيرة من عمر السومة في الدقيقة 79 .

ولم تشهد باقي الدقائق من المباراة، أي جديد ليطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي بين الأهلي والنصر.

وفي مباراة أخرى، فاز الوحدة على الفتح 2 / صفر.

وتقدم الوحدة في الدقيقة 15 عن طريق مهاجمه يوسف نياكات، قبل أن يسجل أنسيلمو دي موراييس الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفع الوحدة رصيده إلى تسع نقاط ليحتل المركز الثاني، فيما بقى الفتح بدون رصيد من النقاط في المركز الآخير.