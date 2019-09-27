مصرع 7 أشخاص إثر انقلاب قارب مهاجرين بالقرب من جزيرة يونانية

لقي سبعة أشخاص مصرعهم اليوم الجمعة، بينهم امرأتان وخمسة أطفال بالقرب من جزيرة خيوس اليونانية؛ من جراء انقلاب قارب ينقل مهاجرين ولاجئين قادما من تركيا؛ وذلك وفقا لما نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن خفر سواحل اليونان، دون أن يدلِ بمزيد من التفاصيل بشأن جنسيات الضحايا أو أسباب وقوع الحادث وملابساته.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أنه تم إنقاذ 12 شخصًا من الموت غرقًا بالبحر قبالة سواحل مدينة أوينوسيس- التي تعد ضمن سلسلة من الجزر بالقرب من جزيرة خيوس التي تقع على بعد 8 كيلومترات من الساحل التركي- فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك آخرين أُدرجوا على قائمة المفقودين.

ويعد الحادث من ضمن الحوادث الأكثر خطورة التي تقع في المياة اليونانية خلال العام الجاري، ويأتي في الوقت الذي تتعامل فيه أثينا مع ارتفاع تدفق أعداد اللاجئين والمهاجرين من تركيا المجاورة.

كما لفتت الشبكة الإخبارية إلى أن أكثر من تسعة آلاف شخص تمكنوا من الوصول إلى اليونان خلال شهر أغسطس الماضي، وهو يعد أعلى عدد تم تسجيلة في ثلاث سنوات منذ أن أبرم الاتحاد الأوروبي وأنقرة اتفاقًا يهدف إلى إغلاق المسار الذي يسلكه المهاجرون ببحر "ايجه"، كما تمكن خلال الشهر الجاري أكثر من ثمانية آلاف شخص حتى الآن من الوصول لأثينا.