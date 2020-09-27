منطقة آثار أسوان والنوبة تحتفل باليوم العالمي للسياحة

أكد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، أن قطاع السياحة أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، حيث يوفر فرص عمل سواء بشكل مباشر من خلال العمل في السياحة أو بشكل غير مباشر عبر الصناعات التي تخدم هذا القطاع.

جاء ذلك خلال احتفال منطقة آثار أسوان والنوبة، اليوم الأحد، باليوم العالمي للسياحة بحضور الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، ومسئولي الكيانات السياحية بالمحافظة.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يوفر ما يقرب من 2.5 مليون فرصة عمل للشباب فى مصر، لذلك اتجهت جهود الدولة خلال الفترة الماضية بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، إلى إعادة تطوير وتأهيل المواقع السياحية والأثرية استعدادا لانطلاق الموسم السياحي الجديد وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح شعبان، أن المحافظة بالتعاون وزارة السياحة والآثار انتهت من تطوير العديد من المواقع والمتاحف الأثرية؛ ومن بينها متحف النوبة ومعابد فيلة وأبو سمبل والمقابر الفاطمية وغيرها من المقاصد التي تتمتع بها أسوان، وهو الذي يتوازى مع جهود المحافظة في تنفيذ خطة التطوير الشامل للسوق السياحي وميدان المحطة وحدائق درة النيل والنباتية، فضلاً عن طرح الحديقة الاستوائية للاستثمار السياحي، وذلك استعدادا للموسم السياحي القادم.

وأضاف أن محافظة أسوان نفذت في المقابل خطة لرفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية بجانب دعمها بحمامات عمومية ثابتة ومتنقلة، بالإضافة إلى امتداد ذلك للميادين الرئيسية وأماكن إنتظار الحافلات السياحية، مشيراً إلى أن آفاق التعاون ستمتد إلى تنفيذ لافتات إرشادية سياحية بالشوارع والميادين الرئيسية لتصبح دليل السائح للوصول إلى المزار السياحي المستهدف له، علاوة على تفعيل الهوية البصرية لأسوان، وأيضاً إدخال الخدمات الرقمية؛ سواء للترجمة أو غيرها وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، أن الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للسياحة يأتي تزامنا مع الدعوة التي أطقلتها منظمة السياحة العالمية، للاحتفال بهذه المناسبة تحت شعار "السياحة والتنمية الريفية"، وكذلك جائحة "كوفيد-19"، والتي تعتبر فرصة لتعزيز التضامن العالمي للتفكير في مستقبل قطاع السياحة؛ بما يساهم في خدمة أهداف التنمية المستدامة، كما يمكن للسياحة أن تساعدنا فى تجاوز الوباء.

وتضمن الاحتفال بيوم السياحة العالمي، عرض فيديو تسجيلي لمنطقة آثار أسوان والنوبة، لأعمال التطوير التي شهدتها مختلف المواقع الأثرية بالمحافظة.