الجزائر تسجل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 135 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 51 ألفًا و67 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الجزائرية «وأج»، اليوم الأحد، أشارت الصحة الجزائرية إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1714.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 104 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 35 ألفًا و860.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 995 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 32 مليون إصابة.