تحدث حسني عبد ربه، قائد ونجم الإسماعيلي السابق، عن مؤازرته لـ لاعبي الدراويش، في مران الفريق أمس، مشيرًا إلى أنها جاءت بدافع عشقة للقلعة الصفراء في ظل الوضع الذي يمر به الفريق.

وقال عبد ربه، في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "لا نستحق كلمة شكر لأننا ذهبنا لبيتنا اليوم في نادي الإسماعيلي، وسأتواجد في أي وقت حتى في ظل وجود أزمات، لا يزايد أحد على حبي للدراويش".

وأضاف: "الفريق في وضع صعب والعناد خطأ، وليس من مصلحة حتى اللاعبين القدامى أن يهبط الإسماعيلي، تحدثنا مع اللاعبين وأكدنا لهم أن هذا الوقت وقتهم، وطالبناهم بأن ينسوا كل المشاكل ويقودوا المركب لبر الأمان".

وتابع: "الفريق سيواجه طلائع الجيش في المباراة المقبلة، وستكون مواجهة تحدي لأنها المنقذ للجيش من الهبوط، لابد أن يذهب لاعبي الإسماعيلي ووجوهها في السماء وأن يكون لديهم إصرار على الفوز".

واستكمل: "بالتأكيد أشعر بالقلق لأن الفريق سيواجه خصوم تنافسه، ولكن كلنا داعمين للنادي، وليس لنا علاقة بالأشخاص، وسنظل خلف اللاعبين لنساندهم".

وأردف: "كنت أتمنى أن يحضر إبراهيم عثمان رئيس النادي لاستقبالنا لأنها نقطة مهمة، لو كان حدث ذلك لكانت انتهت الأزمات".

وواصل: "تصفية النية أهم شيء، وقلت للاعبين إنه إذا كانت النوايا صافية ستدخل الكرة المرمى بسهولة".

واختتم: "أشكر مصطفى يونس قائد الأهلي الأسبق على حضوره اليوم ودعمه للنادي".

ويقع فريق الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري.