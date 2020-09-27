«التجارى الدولى» يعلن عن عودة بطولة «سى آى بى ــ مصر الدولية» المفتوحة للإسكواش 2020 فى الشهر المقبل

أعلن البنك التجارى الدولى عن إقامة بطولة «سى أى بى مصر الدولية» المفتوحة للاسكواش 2020 البلاتينية للرجال وللسيدات والتى ستنظمها شركة IEvents تحت سفح أهرامات الجيزة فى الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر 2020.

تشهد البطولة والتى تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، مشاركة 96 من لاعبى الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار والذى يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش هذا الموسم منذ ظهور فيروس كورونا. ستقام مباريات الدور التمهيدى بملاعب نادىNew Giza، على ان تبدأ المباريات بالملعب الزجاجى من يوم الـ 12 من أكتوبر.

من جانبه قال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ــ البنك التجارى الدولى CIB «سى آى بى» ليس مجرد بنك لكنه جزء لا يتجزأ من المجتمع والذى بدوره يقوم بتعزيز مجهوداته من اجل تنمية المجتمع المصرى. لذلك قمنا بدعم الاسكواش نبعا من ثقتنا فى ابطال مصر ونطمح فى ان تصبح هذه اللعبة لعبه أولمبية.

وأكد حسين أباظة، المسئول التنفيذى الرئيسى وعضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى CIB «أن مصر تمر بالعصر الذهبى للاسكواش، حيث يستحوذ ابطال مصر على التصنيفات العالمية للسيدات والرجال والناشئين. لقد قام البنك التجارى الدولى باختيار الاسكواش كجزء من برنامج الخدمة المجتمعية للبنك ولأننا نسعى ان يستمر استحواذ مصر على اللعبه لمدة 20 سنة.. لذلك وضع البنك خطة مستقبلية تهدف خلق جيل جديد من الأبطال الناشئين بدءًا من تعاوننا مع أكاديمية كريم درويش واستكمالا بدعم مشوار الابطال الناشئين، وقمنا بعمل بطولات ذات جوائز مالية صغيرة لكى يستطيع هؤلاء الابطال رفع تصنيفاتهم العالمية. نحن نتشرف بدعم ورعاية ابطال مصر الذين يعدون سفراء لمصر داخلها وخارجها وأثبتوا أنهم ليسوا متفوقين فقط بالاسكواش ولكن يتميزون بالاحترافية والتفانى والتواضع وحب مساعدة الغير».

جدير بالذكر أن اللاعبين المصريين قد قاموا العام الماضى بتقديم أداء مشرف وأثبتوا للعالم أن مصر بلد الاسكواش وذلك خلال بطولتى «سى آى بى بطولة العالم للاسكواش سيدات 2019ــ2020» و«سى آى بى مصر الدولية» المفتوحة للاسكواش 2019 البلاتينية للرجال. شهدت البطولتان مشاركة 64 لاعبة فى بطولة العالم سيدات و48 لاعبا ببطولة الرجال من 20 دولة مختلفة.