في أحدث فصول صراع يمتد لنحو قرن، تبادلت أرمينيا وأذربيجان، الدولتان السوفياتيتان السابقتان الواقعتان في القوقاز، الاتهامات بقصف المدنيين، اليوم الأحد، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة على الحدود بين الجانبين.

وبحسب وكالة "فرانس 24" الفرنسية، فقد أصدرت وزارتا الدفاع في كلٍ من أرمينيا وأذربيجان بيانين منفصلين؛ للإعلان عن استئناف المواجهات العسكرية بين قواتهما المسلحة بعد توقف دام يومًا واحدًا، وحملت كل دولة منافستها مسئولية اندلاع القتال مجددًا، مؤكدة محاولة قوات الخصم دخول أراضيها والتسلل إليها.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن أرمينيا اتهمت أذربيجان بقصف المناطق السكنية المدنية في جمهورية أرتساخ، ما تعرف بمرتفعات "قرة باغ"، المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، والتي تخضع لسيطرة الأرمن حاليًا، ما أدى إلى مقتل سيدة وطفل وإصابة آخرين، وفي المقابل اتهمت أذربيجان أرمينيا باستهداف المناطق السكنية، صباح الأحد، مشيرة إلى أنها ردت على مصادر النيران وأسكتتها.

وعلى مدار عقود طويلة، وتحديدًا من عشرينيات القرن الماضي، يتنازع البلدان للسيطرة على منطقة مرتفعات "قره باغ"، وهي منطقة عرقية أرمينية داخل أذربيجان خرجت عن سيطرة أذربيجان، منذ نهاية الحرب بين البلدين في تسعينيات القرن الماضي، وما زال للجانبين وجود عسكري مكثف على طول منطقة منزوعة السلاح تفصل المنطقة عن بقية أذربيجان.

الشروق، ترصد في التقرير التفاعلي التالي، أبرز مراحل الصراع بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا والتي استمرت لقرن من الزمان، بعد اندلاع التوترات في نهاية العقد الأول من القرن الماضي.