متحدث الحكومة: لا يجوز التصالح على مخالفات البناء بعد أبريل 2019

سعد: لن نمانع بعض التعديلات من أجل فتح الباب للتصالح في مخالفات بشرط ألا تكون متسببة في مشكلة للدولة





قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح لا يجيز التصالح على أوضاع تمت بعد أبريل 2019.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قدم تسهيلات للتصالح في بعض الحالات ولكنها تشمل الأوضاع التي تمت قبل أبريل 2019، مشيرًا إلى أن حالات الإزالة التي تتم خلال الفترة الحالية تخص مخالفات تمت بعد التاريخ المذكور.

وكرر تأكيد «مدبولي» بشأن عدم إزالة مبان بها سكان باستثناء الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، كالبناء على أرض أثرية أو التعدي على حرم نهر النيل، وغيرها.

واستطرد: «لن نمانع بعض التعديلات من أجل فتح الباب للتصالح في المخالفات، كحالات التعدي على خط التنظيم أو قيود الارتفاع، بشرط ألا تكون المخالفات متسببة في مشكلة للدولة، وسنتحمل هذه السلبية لصالح المواطن».

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، ريس مجلس الوزراء، مساء الخميس الماضي، أنه تقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء، إلى نهاية أكتوبر المقبل، بسبب زيادة الإقبال والازدحام الكبير خلال الأيام الأخيرة.