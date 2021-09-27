وكيل تعليم دمياط يبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد

اجتمع عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مع موجهي عموم المواد الدراسية ومسئولي التناسيق بقاعة التدريب بديوان عام المديرية، بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية، ويحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية، وباهر رزق مدير إدارة التوجيه الفني.

تناول الاجتماع استعدادات تعليم دمياط لانطلاق العام الدراسي الجديد، ومتابعة إجراءات العجز والزيادة في كل مادة دراسية، وسبل مواجهة العجز في بعض الإدارات التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة، الموجهين العموم بالالتزام بمعدلات العجز والزيادة في هيئات التدريس بالمحافظة، والتطبيق الكامل للقرار الوزاري رقم 202 والخاص بإجراءات ندب ونقل المعلمين، مع اتباع معدلات العجز والزيادة في المواد الدراسية، لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة يسودها الانضباط والالتزام، وذلك وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة للعمل مع تجهيز وإعداد ملف خاص بالحالات الصحية والإنسانية، لبعض المعلمين الراغبين في الندب والنقل، والمدعمة بالمستندات الرسمية وعرضها على السلطة المختصة.