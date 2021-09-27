زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب جزيرة كريت اليونانية

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالا بقوة ست درجات على مقياس ريختر ضرب بالقرب من جزيرة كريت اليونانية.

وأوضح المركز - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الاثنين - أن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 25 كيلومترا جنوب مدينة هيراكليون الساحلية.

وأفادت وسائل إعلام محلية في جزيرة كريت بحدوث بعض الأضرار، خاصة مع انهيار جدران المباني الحجرية القديمة في القرى القريبة من مركز الزلزال في الجزء الشرقي من الجزيرة.

من جهته، قال فاسيليس لامبرينوس رئيس بلدية هيراكليون إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، مشيرا إلى أنه تم إخلاء جميع المدارس.