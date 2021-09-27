لميس الحديدي: الرئيس معاه حق يغضب

أيّدت الإعلامية لميس الحديدي، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي بدى فيها منفعلًا هو يتحدث عن التعديات على نهر النيل.



وقالت لميس خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "on"، مساء الاثنين: "الرئيس معاه حق يغضب.. البلد بتاتنا كلنا .. رغم كل اللي بيحصل في البلد من مشروعات وتنمية لكن لسه فيه تعديات".



وأضافت: "الدولة تحصل على قروض والرئيس يقتحم عش الدبابير ومش بيطنش ومفيش دلع وطبطبة وبياخد الأمور بجدية وهو بناء دولة".



وأشارت لميس إلى أنّ الدولة تنفق مليارات الجنيهات على مشروعات المياه وهي في مرحلة الفقر المائي، وعقّبت: "لا يجب على المواطن أن يزيد الفقر المائي فقرًا".



وشدّدت لميس على أنّ توجيهات الدولة في هذا الإطار ليس لها علاقة بملف سد النهضة، مشيرة إلى أنّ مصر تؤكد خلال المفاوضات على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ لها حقوقها المائية.



وكان الرئيس السيسي، قد شهد افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًّا.



وخلال الافتتاح، وجّه الرئيس السيسي، بإزالة جميع أشكال التعدي على جسور نهر النيل، وأمر خلال افتتاحه محطة معالجة مياه بحر البقر، قطع ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة لأي متعدٍ على أراضي الدولة الزراعية أو الترع أو المصارف.