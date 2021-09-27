هبوط ملحوظ للبورصة اليوم

بعد مكاسب محدودة في جلسة أمس الأحد، عاودت البورصة الهبوط، ونزلت بصورة ملحوظة اليوم الاثنين، فقد تراجع المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.4%، ووصل إلى مستوى 10469 نقطة.



وكسب المؤشر الرئيسي أمس نحو 0.1% ووصل إلى مستوى 10650 نقطة.



وهبطت البورصة الأسبوع الماضي بنسبة ملحوظة، وخسر المؤشر الرئيسي أكثر من 2%، حيث وصلت إلى نحو 2.2%.



وكانت البورصة تسير مع الاتجاه العالمي للبورصات، فقد انعكست أزمة مجموعة إيفرجراند العقارية الصينية، على كل الأسواق العالمية، ودفعتها لتحقيق خسائر كبيرة.



وبلغت مديونيات الشركة نحو 300 مليار دولار، وتعمل بالأساس في المشروعات الجديدة بتمويل من القروض البنكية، لكن حكومة الصين فرضت قيودا جديدة مؤخرا على التمويل المصرفي، ما قوض من عمليات الشركة، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين، ودفع نسبة منهم إلى بيع أسهمها وأخرى.



إلا أن هبوط البورصة المصرية جاء رغم بعض المكاسب اليوم في الأسواق العالمية.