رئيس مجلس النواب اللبناني يواسي العراق في ضحايا حريق نينوى

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أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، عن مواساته للعراق في ضحايا الحريق الذي التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى.

وقال بري، في برقيتي عزاء لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم: "بمشاعر الحزن والمواساة تلقينا نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابت العراق جراء الحريق المروع الذي حصل في منطقة الحمدانية في محافظة نينوى موقعاً مئات الضحايا بين قتيل وجريح".

وتمنى رئيس مجلس النواب اللبناني للعراق "الأمن والأمان والاستقرار".

وكان الحريق أدى إلى سقوط 93 قتيلا و101 مصاب، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.