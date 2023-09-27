إخماد حريق ببدروم وجراج نقابة المهندسين في الإسكندرية

أخمدت 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، حريقا نشب ببدروم وجراج المبنى الإداري لنقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

كان اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، ومأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود بلاغ حول وقوع حريق في منطقة الشاطبي، وسط المحافظة.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي أرجاء مبنى النقابة.

وجاء بالتحريات الأولية، أن الحريق نشب مع انقطاع التيار الكهربائي اليومي وعودته، مما أدى لعمل جهاز إنذار الحريق، فتم إخلاء الجراج من السيارات والأفراد، وفصل التيار الكهربي عن المبنى، والاستعانة بالإطفاء لوجود دخان كثيف.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.