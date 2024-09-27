جوميز يعلن استقراره على لاعب الظهير الأيسر أمام الأهلي

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أكد جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك أنه استقر على اللاعب الذي سيشغل مركز الظهير الأيسر في تشكيلته خلال مباراة الأهلي.

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وقال جوزيه جوميز في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر تو: "حسمت موقفي بالفعل واخترت من سيلعب في مركز الظهير الأيسر".

وأضاف المدرب البرتغالي: "بالتأكيد كنت أفضل تواجد أحمد فتوح معنا، ولكن لدينا بدائل يمكنهم اللعب في مركز الظهير الأيسر".

وتابع: "يجب أن نبقى بكامل تركيزنا في كافة لحظات المباراة مثل جميع المباريات النهائية، ولكي نفوز يجب أن يعطي اللاعبين أقصى ما لديهم لأننا نواجه فريقًا قويًا".

وأتم جوزيه جوميز تصريحاته قائلًا: "كان يجب أن نحضر مبكرًا للمملكة العربية السعودية من أجل التعود على الحرارة وللتكيف مع الأجواء هنا، ونحن مستعدون للمباراة الآن".