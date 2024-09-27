الاحتلال يرصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على حيفا

رصدت إسرائيل، الجمعة، إطلاق 10 صواريخ من لبنان على منطقة خليج حيفا في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في حيفا وطبريا والجليل وهضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "متابعة للإنذارات في منطقة خليج حيفا فقد تم رصد إطلاق نحو عشر قذائف صاروخية من لبنان حيث تم اعتراض بعضها لتسقط بعضها في منطقة مفتوحة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما دوت صفارات الإنذار في حيفا وطبريا والجليل وهضبة الجولان السورية المحتلة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن صاروخا سقط بمنطقة مفتوحة بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة طبريا.

ولم يشر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إصابات أو أضرار.

وصباح اليوم، أعلن "حزب الله" في بيان، أن مقاتليه قصفوا "مستعمرة كريات آتا (شرق حيفا) بصلية من ‏صواريخ فادي 1".

ومنذ الاثنين، تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، وأسفر عن أكثر من 730 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2658 جريحا ونحو 390 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية الرسمية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر "الموساد" بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات الشهداء والجرحي بالجانب اللبناني، وقتلى ومصابين في إسرائيل.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.