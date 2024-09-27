قيادي بمستقبل وطن: مناقشات الحوار الوطني بشأن الدعم تهدف إلى هيكلته بشكل أكثر كفاءة وعدالة

أكد رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، أن قضية تحويل الدعم العيني إلى نقدي تعد من أبرز القضايا التي تشغل الشارع المصري، حيث تؤثر على احتياجات المواطنين وتعتبر أحد عوامل تحقيق العدالة الاجتماعية في وصول الدعم لمستحقيه، بغض النظر عن شكل هذا الدعم.

وأوضح أن طرح هذه القضية على طاولة الحوار الوطني يتيح لجميع الأطياف والخبراء والمتخصصين والمؤسسات الحكومية المشاركة في النقاش، مما يسهل تبادل الآراء والأفكار حول كيفية دعم المواطن ومصلحته.

وأشار عبد الغني في بيان له اليوم إلى أن الحوار الوطني يتميز بالشفافية والحيادية، وأنه يسعى دائمًا للوصول إلى توصيات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مما يعزز الثقة في المخرجات النهائية التي تحقق الأهداف المنشودة، مثل الحفاظ على حقوق المواطن وحماية موارد الدولة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد القيادي في حزب مستقبل وطن أن حل مشكلة الدعم العيني سيساعد المواطن على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وسيحد من الاحتكار وجشع التجار، وذلك في إطار منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية. وأشار إلى أهمية تقديم الدعم للأسر والفئات الأكثر فقراً واحتياجاً بطريقة علمية، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بقيمة الدعم المقدم للمواطن.

كما لفت عبد الغني إلى أن مناقشات الحوار الوطني الواسعة حول فلسفة الدعم العيني والنقدي تهدف إلى إعادة هيكلة نظام الدعم لضمان توزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتجنب أي تداعيات سلبية قد تنجم عن تحول الدعم من عيني إلى نقدي أو بقائه كما هو.