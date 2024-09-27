صورة متداولة لـ نتنياهو يتابع استهداف قيادة حزب الله

أظهرت صورة متداولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتابع تفاصيل استهداف القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الجمعة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يجري مشاورات أمنية من نيويورك مع كبار القادة الأمنيين والعسكريين في وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب.

وقبل "هجوم الضاحية" بفترة قصيرة، ألقى نتنياهو كلمته أمام الأمم المتحدة أكد فيها أن "إسرائيل مضطرة للدفاع عن نفسها"، مضيفا "لم أكن أنوي المجيء إلى هنا هذا العام فإسرائيل في حالة حرب وتقاتل من أجل البقاء. قررت الحضور إلى الأمم المتحدة لتصحيح الأمور".

هذا وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الهجوم على المقر المركزي لحزب الله من مركز قيادة القوات الجوية في كارياه في تل أبيب، برفقة رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، ومسؤولين آخرين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.