عودة صلاح لتشكيل الريدز.. وتوتنهام يبحث عن مصالحة جماهيره

أرسنال يستضيف كريستال بالاس.. واليونايتد ضيفا ثقيلا على نورييتش سيتى



تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم فى السادسة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، صوب ملعب آنفيلد الذى يستضيف مباراة ليفربول وتوتنهام فى قمة الجولة العاشرة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويسعى فريق ليفربول متصدر ترتيب الدورى الإنجليزى لتحقيق الفوز على توتنهام، للحفاظ على فارق الـ 6 نقاط مع مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب الغائب منذ 30 عاما.

وتوقفت سلسلة انتصارات الريدز فى الجولة السابقة على يد مانشستر يونايتد بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، جاء ذلك بعدما واصل زملاء صلاح سلسلة انتصاراتهم فى البريمييرليج لثمانى جولات متتالية، ولكن بعد التعثر أمام الشياطين الحُمر أصبح رصيد ليفربول 25 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط عن مانشستر سيتى أقرب مُنافسيه.

ويغيب عن ليفربول اللاعب ناثانيل كلاين بسبب الإصابة، ولن يغيب أى لاعب آخر بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل ليفربول لمواجهة توتنهام عودة محمد صلاح، بعد أن غاب أمام مانشستر يونايتد فى الجولة الماضية، بسبب معاناته من إصابة فى الكاحل.

ولا يغير كلوب فى تشكيلته كثيرًا كما هو معروف، وسيدفع فى حراسة المرمى بأليسون الذى عاد من الإصابة وأظهر جاهزيته فى المباراة السابقة أمام جينك، وفى الدفاع روبرتسون وفان دايك وماتيب وآرنولد، وفى الوسط سيبدأ بنابى كيتا وفابينيو وتشامبرلين الذى قدم أداءً رائعا فى المباراة السابقة، أما الهجوم فسيتكون من الثلاثى القوى صلاح ومانى وفيرمينو.

على الجانب الآخر يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 12 نقطة، فبعد بداية جيدة نوعا ما فى الدورى الإنجليزى 2019ــ2020 بانتصار على أستون فيلا فى الجولة الأولى، تبعها تعادل بطعم الانتصار أمام السيتيزينز فى ثانى جولات البطولة، انحدر بشكل كبير مستوى الديوك الإنجليزية فى باقى الجولات، ومن ثم اصطدم عُشاق الليلا وايتس بكارثة كبيرة إثر الهزيمة بنتيجة (7ــ2) أمام البافارى فى دورى الأبطال.

لم تتوقف الهزائم عند هذا الحد، فالجولة التى تبعت الهزيمة أمام بايرن ميونخ شهدت هزيمة جديدة بثلاثية نظيفة أمام برايتون، ثم تعادل غير مفهوم فى الجولة السابقة أمام واتفورد متذيل جدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط، ولكن على الرغم من هذا المستوى المنحدر، ولكن دائما مباريات القمة بين الفرق الإنجليزية تكون خارج التوقعات، فتوتنهام قد تعادل مع كل من مانشستر سيتى وأرسنال فى الجولات السابقة رغم أدائه المتذبذب.

سيغيب عن توتنهام فى لقاء ليفربول القادم كل من ريان سيسيجنون وهوجو لوريس بداعى الإصابة، ولن يغيب أى لاعب آخر عن السبيرز بداعى الإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ بوتشيتينو بباولو جازانيجا فى حراسة المرمى وأمامه الثلاثى جان فيرتونجن، دافينسون سانشيز وتوبى ألدرفيريلد، أورييه وآلديرفايريلد وفيرتونخين وروز، وسيقود هارى كين هجوم توتنهام وخلفه كل من ديلى ألى ولوكاس مورا.

وكان ليفربول تعادل مع مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية، بينما تعادل توتنهام مع واتفورد بنفس النتيجة أيضا.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى، بينما يتواجد توتنهام فى المركز السابع بـ 12 نقطة.

من جهته، وجه مدرب فريق توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو رسالة تحذير إلى فريق ليفربول قبل المباراة المرتقبة اليوم، وعندما سُئل عن ما إذا كان يرى أن فريقه جيدًا مثل فريق يورجن كلوب، أجاب بوتشيتينو فى تصريحات نشرتها شبكة «فوتبول لندن» العالمية: «بالطبع، لأننى أحب لاعبى فريقى وأعتقد أن لدينا فريقًا لا يصدق مع لاعبين لا يُصدق».

وأضاف الأرجنتينى: «عندما نكون فى أفضل حالاتنا، يمكننا التغلب على أى فريق».

وواصل: «لقد تمكنا من الفوز على ليفربول 4ــ1 قبل عامين، وهزمنا أياكس فى نصف نهائى دورى الأبطال، وفزنا على مانشستر سيتى على ملعبنا فى البطولة ذاتها، أؤكد أنه عندما نلعب فى أفضل حالاتنا يمكننا الفوز على أى فريق».

ويرى بوتشيتينو أن فريق ليفربول تغير بالكامل، مع وجود استثناءات صغيرة، بينما لم تحدث تغييرات كثيرة فى توتنهام.

وأنهى قائلًا: «بالنسبة لهم ركزوا على محاولة بناء فريق قادر على المنافسة والفوز بالألقاب، بالنسبة لنا نفس الشىء لأننا نتسم بالتنافس الشديد لكن الأولوية كانت فى مجالات مختلفة، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة».

وفى باقى مباريات الجولة العاشرة التى تختتم اليوم، يستضيف أرسنال نظيره كريستال بالاس فى مباراة مهمة وقوية للجانرز، الذى يسعى لمصالحة جماهيره بعد هزيمته الجولة الماضية أمام شيفلد يونايتد بهدف نظيف، واحتلاله المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بينما يقع كريستال بالمركز السادس برصيد 14 نقطة.

وفى مباراة أخرى لا تقل أهمية، يحل مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نوريتش سيتى فى السادس والنصف، فى محاولة لتحسين ترتيبه فى جدول الدورى، حيث احتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

وأخيرا يلعب نيوكاسل أمام وولفرهامبتون فى الرابعة مساء على ملعب الأول.