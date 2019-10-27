دايلي ميل: فتحي يحبط محاولة اعتذار منتخب مصر لصلاح عن كارثة جوائز الفيفا

سلطت صحيفة دايلي ميل البريطانية الضوء على أزمة شارة قيادة المنتخب الوطني، وذلك على خلفية القرار المُحتمل من الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري بمنحها لمحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي بدلًا من أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي.

وعنونت صحيفة دايلي ميل على تلك القضية قائلةً :" (فوجئ فتحي بهذا الطلب ورفضه).. خطة مصر لتسليم شارة قائد الفريق إلى محمد صلاح للاعتذار عن كارثة جوائز الفيفا للأفضل اُحبطت بواسطة القائد الحالي".

ولم يحصل محمد صلاح على أصوات مدرب وقائد المنتخب الوطني في استفتاء جوائز الفيفا للأفضل وذلك لوجود أخطاء تقنية وعدم توقيع المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة على الخطابات المُرسلة للاتحاد الدولي لكرة القدم، مما دفع الأخير لعدم اعتماد أصوات مصر في الاستفتاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحمد فتحي هو من ارتدى شارة قيادة المنتخب في مباراة بوتسوانا الودية الماضية والتي تعد هي الأولى في مسيرة حسام البدري مع الفراعنة، وفاز بها المنتخب بهدف نظيف أحرزه حمدي فتحي.

وقالت الصحيفة في تقريرها :"محاولة مصر لكسب محمد صلاح من خلال جعله قائدًا للفريق أصبحت عقبة كبيرة"، قبل أن تضيف :"أصبح صلاح في أزمة مع الاتحاد المصري لكرة القدم بعد أن فشل الأخير في التصويت له في جوائز الفيفا الشهر الماضي، لقد صوت الاتحاد لكنه لم يعتد به".

وأوضحت الصحيفة أن نجم ليفربول الذي احتل المركز الرابع في جائزة أفضل لاعب في العالم خلف ليونيل ميسي وفيرجل فان دايك وكريستيانو رونالدو أرسل إنذارات برحيل محتمل عن الفريق المصري بعدما أزال جميع المراجع التي تشير لانتمائه للفراعنة في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستعرضت صحيفة دايلي ميل تصريحات نادر شوقي، وكيل أعمال أحمد فتحي لوسائل الإعلام المصرية والتي قال فيها :"نعم، طُلب من فتحي إعطاء شارة قائد الفريق المصري لمحمد صلاح، وفتحي اندهش من هذا الطلب ورفضه، وأظن أنه لن يستمر مع المنتخب الوطني في حالة إبعاده عن قيادة المنتخب"، قبل أن يضيف :"فكري الشخصي هو أن صلاح نفسه سيرفض الحصول على شارة القيادة من فتحي".

وأتمت الصحيفة البريطانية تقريرها مستعرضة رسالة طمأنة محمد صلاح للجماهير المصرية، من خلال تغريدته على حسابه بتويتر التي قال فيها :"مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

يُذكر أن أحمد فتحي كان قد خاض 130 مباراة مع المنتخب الوطني نجح خلالهم في إحراز 3 أهداف بجانب تتويجه بثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية في أعوام 2006 و 2008 و 2010، فيما خاض محمد صلاح 67 مباراة بقميص الفراعنة أحرز فيهم 41 هدفًا.