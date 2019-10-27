الأرصاد: طقس خريفي ممتع على جميع أنحاء البلاد الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الجو مستقرة، ومن المتوقع أن يسود طقس خريفي ممتع على كافة أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة » المذاع على فضائية« cbc » مساء الأحد، أن حالة الطقس مستقرة الآن ولا يوجد أي اضطرابات خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى وجود شبورة مائية على بعض الأماكن كشمال سيناء ومداخل ومخارج القاهرة وتمتد إلى إحدى محافظات شمال الصعيد.

وأوضح أن الشبورة تبدأ بعد الفجر حتى الساعة 9 صباحًا، خلافًا على ذلك تستمر حالة الطقس فى الاعتدال، ناصحًا المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة في الشبورة المائية، بالإضافة إلى تغير نوعية الملابس الصيفية إلى الخريفية نظرًا لانخفاض درجات الحرارة.