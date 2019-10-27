 فرنسا ترحب بمقتل «البغدادي» زعيم داعش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرنسا ترحب بمقتل «البغدادي» زعيم داعش

علم فرنسا
علم فرنسا

نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 8:21 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 8:21 م

رحبت اليوم فرنسا بمقتل (أبو بكر البغدادي) زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر، اليوم الأحد، أن مقتل البغدادي " ضربة قوية ضد داعش لكنه مجرد خطوة".

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي هنأت الولايات المتحدة بمناسبة العملية التي نفذتها قوات أمريكية خاصة وأسفرت عن مقتل البغدادي.

يشار إلى أن فرنسا تتعرض منذ سنوات لهجمات من قبل هجمات إرهابية أودت بحياة أكثر من 250 شخصا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من اليوم مقتل البغدادي ليلة السبت/الأحد الماضية على يد قوات خاصة أمريكية في شمال غرب سوريا، وقال إن البغدادي فر إلى نفق هناك وفجر سترة ناسفة داخله.

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