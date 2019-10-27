الداخلية تستخرج 192 بطاقة رقم قومي لـ«أصحاب العصا البيضاء»

استخرج قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتيه لـ192 حالة من ذوي الإعاقة البصرية خلال أسبوع.

وتوافد 192 ذوي الإعاقة البصرية على إدارات وأقسام قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة من 15 حتى 21 أكتوبر الجاري، وتم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي والأوراق الثبوتية لهم، مع تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كافة الخدمات المقدمة لهم.

ولاقت المبادرة قبول واستحسان الحالات التي تم إستقبالها، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة، ومراعاة للبعد الإنساني والإجتماعي.

يأتي ذلك، في ضوء سياسة وزارة الداخلية بتعظيم أُطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنساني والإجتماعي في هذا المجال، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالموافقة على استخراج الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة البصرية "مجانا" بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية ولمدة إسبوع، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15أكتوبر 2019 وذلك بمناسبة الإحتفال السنوى بـ"اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء".