تشكيل هجومي من توتنهام أمام ليفربول

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول التي ستُقام مساء اليوم الأحد على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى توتنهام في استعادة نغمة الانتصارات المحلية بعد سلسلة من النتائج السلبية ضربت الفريق حيث تعادل في الجولة السابقة أمام واتفورد بهدف لكل منهما على ملعب نيو وايت هارت لين.

وجاء تشكيل السبيرز مكون من:

حراسة المرمى: باولو جازانيجا

خط الدفاع: داني روز – توبي الديرفيريلد – دافينسون سانشيز – سيرح أورييه

خط الوسط: هيونج مين سون – هاري وينكس – موسى سيسوكو – ديلي ألي - كريستيان إيركسن

خط الهجوم: هاري كين