 الحكومة الكولومبية تقترب من هدفها بالقضاء على الرقعة المزروعة بنبات الكوكا - بوابة الشروق
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الحكومة الكولومبية تقترب من هدفها بالقضاء على الرقعة المزروعة بنبات الكوكا

بوجوتا - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 9:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 9:11 ص

قال وزير الدفاع الكولومبي، كارلوس هولمز تروخيو، يوم الاثنين، إن بلاده تقترب من هدف القضاء على الرقعة المزروعة بنبات الكوكا، الذي حددته لعام 2020 والبالغ 130 ألف هكتار.

وقال تروخيو، في تغريدة على تويتر: "مع القضاء على 98 ألفا و56 هكتارا من الكوكا حتى 24 أكتوبر، فإن القوات العامة تتقدم نحو هدف القضاء على 130 ألف هكتار في 2020"، مضيفا أنه تم القضاء على 101273 هكتارا في عام 2019.

كما أثنى وزير الدفاع على السلطات لقيامها بضبط نحو 388 طنا من هيدروكلوريد الكوكايين، حتى 15 أكتوبر، بزيادة نسبتها 13% على الفترة نفسها من عام 2019.

وأضاف أنه تم ضبط 462 طنا من أوراق الكوكا و51 طنا من عجينة الكوكايين.

وتعد كولومبيا واحدة من أكبر الدول المنتجة للكوكايين في العالم.


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