بيراميدز يساند عمر جابر بعد إصابة التمزق في أربطة الكاحل

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قدم نادي بيراميدز الدعم لعمر جابر، الظهير الأيمن للفريق، بعدما تأكد غيابه عن الفريق لفترة طويلة بسبب إصابته بتمزق في أربطة الكاحل.

وأعلن نادي بيراميدز إصابة عمر جابر بتمزق في أربطة الكاحل بعد مباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي انتهت بهزيمة الفريق المصري بهدف دون رد

ونشر الموقع الرسمي لبيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لعمر جابر محفزا له: "إصابة عمر جابر بتمزق فى أربطة الكاحل.. سلامتك يا عمر.. هترجع أقوى من الأول".

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن المشاركة فى التدريبات والمباريات فترة تترواح من 3 أسابيع إلى شهر.