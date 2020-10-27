دخل رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة (الجزائر العاصمة)، حسبما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، اليوم الثلاثاء.

ونقلًا عن الموقع الإلكتروني للإذاعة الجزائرية، أكد البيان أن حالة الرئيس الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق، حيث جاء في البيان: «بناء على توصية أطبائه، دخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النجعة».

ودخل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت الماضي، إلى الحجر الصحي لمدة خمسة أيام، وذلك بعد إصابة عدد كبير من موظفي مؤسسة الرئاسة بالجزائر بفيروس كورونا.