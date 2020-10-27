 مصر تُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة دينية في باكستان - بوابة الشروق
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مصر تُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة دينية في باكستان

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 7:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 7:56 م

أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم 27 أكتوبر الجاري مدرسة دينية بمدينة بيشاور في شمال غرب باكستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدةً وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب باكستان في مواجهة الإرهاب الغاشم، وفقا لبيان للخارجية المصرية تلقته وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

كما جدّدت مصر رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع باكستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم.

وكانت مصادر أمنية ورجال إنقاذ أفادت بأن قنبلة انفجرت بقاعة الدراسة الرئيسية في مدرسة دينية شمال غربي باكستان اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل ثمانية طلاب وإصابة العشرات.

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