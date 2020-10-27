 السلطات الأردنية تمنع محتجين من الوصول للسفارة الفرنسية - بوابة الشروق
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السلطات الأردنية تمنع محتجين من الوصول للسفارة الفرنسية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 7:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 7:48 م

منعت قوات الأمن الأردنية اليوم الثلاثاء مئات المواطنين من الوصول لمحيط السفارة الفرنسية في عمان للاحتجاج على الرسوم المسيئة للنبي محمد والإسلام.

وقامت قوات الأمن والشرطة الأردنية بإغلاق جميع المنافذ والشوارع المحيطة بالسفارة من كافة الاتجاهات على مسافة مئات الأمتار من مبنى السفارة وطلبت من المتظاهرين الذين كانوا يصلون على أقدامهم بشكل فردي وفي مجموعات العودة من الطريق الذي أتوا منه.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين، ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي المسجل رسميا، قد دعت إلى اعتصام بشكل سلسلة بشرية على امتداد الشارع الخلفي لمبنى السفارة الفرنسية في عمان، تعبيرا عن الدفاع عن النبى محمد ولإدانة الهجمة الغربية ضد الإسلام التي تقودها حكومة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

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