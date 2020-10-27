مجموعة من المسلحين المجهولين تختطف مواطنا أمريكيا بالنيجر

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اختطفت مجموعة من الرجال المسلحين المجهولين اليوم الثلاثاء مواطنا أمريكيا في النيجر غرب أفريقيا، وفقا لما أعلنه مسؤول محلي ومستشار دبلوماسي.

وقال إبراهيم أبا ليلي رئيس الإدارة المحلية لبلدة بيرني نكوني المتاخمة للحدود الشمالية لنيجيريا إن ستة مهاجمين اختطفوا فيليب والتون في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من منزله بقرية ماسالاتا الواقعة بالقرب من بلدة بيرني نكوني.

وأضاف إبراهيم أن السلطات المحلية تفترض أن الخاطفين جاءوا عبر الحدود من نيجيريا، حيث تم سماعهم يتحدثون لغتى الهوسا والإنجليزية.

وأكد مستشار دبلوماسي بالسفارة الأمريكية بالعاصمة نيامي،والذي تحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) شريطة عدم الكشف عن هويته، حادث الاختطاف، لكنه لم يتمكن من تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكر إبراهيم أن والتون يعيش في مسالاتا مع زوجته وطفله ووالده منذ العام الماضي.