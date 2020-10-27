 النمسا وإيطاليا توقعان اتفاقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتنسيق الترحيل - بوابة الشروق
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النمسا وإيطاليا توقعان اتفاقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتنسيق الترحيل

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 7:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 7:31 م

وقعت النمسا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تعاون في مواجهة الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم، أن الاتفاقية وقعها في روما وزير داخلية النمسا كارل نيهمر مع نظيرته الإيطالية لوسيانا لامورجيس، حيث شددا على أهمية توثيق التعاون بين البلدين في مجال الترحيل.

وأشار البيان إلى أن نيهمر ولامورجيس، عقدا مباحثات ثنائية في مقر وزارة الداخلية الإيطالية في ظل إجراءات صحية مشددة بسبب وباء كورونا، لافتا إلى اتفاق البلدين على أنهما من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تركيزا على محاربة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.

وأضاف البيان أن المباحثات الإيطالية - النمساوية تطرقت إلى مناقشة اقتراح مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن استراتيجية اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي، وسبل التعاون مع الدول الشريكة من خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير النمساوي – فى البيان - "هدفنا المشترك هو وقف الهجرة غير الشرعية بشكل فعال وحماية الحدود الخارجية وأن نتمكن من تدمير أعمال المهربين".

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