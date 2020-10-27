صلاح حليمة: مباحثات سد النهضة تشهد نهجا جديدا

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن مباحثات سد النهضة ستشهد اتباع نهج جديد يقوم على أساس مشروع الاتفاق الأمريكي الذي تم التوصل إليه، شهر فبراير 2020.

وأضاف حليمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه لإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت نحو ضرورة إحياء المفاوضات، مؤكدًا أن التصريحات ليس بها معنى التهديد العسكري.

وأوضح أن التصريحات يجب أن تفهم بمفهومها الصحيح وهو وجود خطورة في الموقف يهدد الأمن والاستقرار، قائلًا إن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية، وتتسم بالأمن والاستقرار.

وتابع: «هناك دعم حقيقي من مصر لدعم استقرار السودان، وهناك قضايا أثيرت داخليًا لدعم خيارات الشعب السوداني»، مشيرًا إلى وجود اهتمام من جانب مصر للعلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي.

ويعقد وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعا افتراضيا، اليوم الثلاثاء، برعاية الاتحاد الإفريقي، لبحث سبل استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي، وذلك بدعوة من دولة جنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.