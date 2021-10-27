إعلام سوري: تركيا أدخلت 200 آلية عسكرية من معبر خربة الجوز إلى ريف إدلب الغربي

قالت وسائل إعلام سورية حكومية، إنّ القوات التركية التي وصفتها بـ"المحتلة" أدخلت 200 آلية عسكرية من معبر خربة الجوز إلى ريف إدلب الغربي.



وأضافت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، أنّ "الخطوة التركية تأتي في إطار تعزيز نقاط احتلالها ودعمها المباشر للتنظيمات الارهابية التي تنتشر في المنطقة الشمالية من البلاد".



ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية وإعلامية "لم تسمها" أنّ أكثر من 200 آلية تابعة لتركيا محملة بأسلحة نوعية وذخائر ومواد لوجستية دخلت عبر معبر خربة الجوز لذي وصفتها بـ"غير الشرعي" وذلك على دفعتين.



وانتشرت هذه الآليات، وفق المصادر، في ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية إلى الشمال الغربي من المحافظة وذلك لتعزيز النقاط التركية وتقديم الدعم المباشر للتنظيمات الإرهابية المرتبطة بأنقرة، وفق تعبير المصادر.



وكانت تركيا قد أدخلت أمس، تعزيزات عسكرية شملت آليات ومدرعات وناقلات جند وأسلحة نوعية وإمدادات لوجستية وصلت لعناصر وصفتها الوكالة السورية بأنّها إرهابية، في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.



وكثيرًا ما أقدمت تركيا على إدخال العشرات من الأرتال العسكرية واللوجستية لدعم التنظيمات المسلحة في أرياف إدلب والحسكة والرقة وفي مقدمتها تنظيم "هيئة تحرير الشام".