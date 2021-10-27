قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر وضعت خطة لمواجهة تسارع معدلات التضخم الحالية والمنتظرة، مشيرًا إلى أن التضخم الذي يأتي إلى مصر مستورد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن أسعار السلع التي تستوردها مصر من الخارج ارتفعت، قائلًا إن ثلثي واردات مصر في العام عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع، والتي أصبحت أسعارها متضخمة.

وأشار إلى أن الموجة التضخمية تستمر لنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي 30 يونيو لعام 2022، لافتًا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين جهزت نفسها لمواجهة الأمر عبر امتلاك مخزون كافٍ من السلع المستوردة، خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن في البطاقة التموينية.

ونوه رئيس خطة النواب، إلى أن الموجة التضخمية مستمرة لمدة تصل إلى 8 أشهر، مشيدًا بجهود منافذ بيع القوات المسلحة والشرطة ووزارة الزراعة في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.