الإمارات تستدعي السفير اللبناني بعد تصريحات قرداحي وتبلغه احتجاجها

استنكرت دولة الإمارات بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأربعاء، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات المشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة وأبلغته احتجاجها واستنكارها على هذه التصريحات، التي تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.

وتعود الأزمة إلى مقابلة تلفزيونية أجراها قرداحي، تضمنت تصريحات قيل إنها تحمل إساءة لجهود السعودية والإمارات في اليمن.

وبعد ردود أفعال خليجية غاضبة رسميًّا وشعبيًّا، قال قرداحي إنّه لم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى السعودية والإمارات، وأكّد أنه يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء.