الخارجية اللبنانية: تصريحات قرداحي كانت قبل تعيينه وزيرا ولا تعكس موقف الحكومة

أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا اليوم الأربعاء قالت فيه إن التصريح الذي جرى تداوله أمس لوزير الإعلام جورج قرداحي صدر عنه قبل تعيينه وزيرا، كما أنه لا يعكس موقف الحكومة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزارة الخارجية القول :"صدر كلام شخصي سابقا عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا ونشر بالأمس، وهو لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبر عنه رئيسها في البيان الصادر بالأمس، ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب".

وأضافت الوزارة في البيان :"كانت الخارجية اللبنانية قد دانت مرارا وتكرارا الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وهي ما زالت على موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة أشقائها الخليجيين الذين تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية".

وقال قرداحي في التصريح الذي أثار جدلا إن حرب اليمن "أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف".

ورد وزير الإعلام والثقافة والسياحة بالحكومة اليمنية المدعومة من السعودية معمر الإرياني بالقول إن التصريحات الصادرة عن قرداحي "تعكس جهلا فاضحا بالشأن اليمني، وانحيازا أعمى لميليشيا الحوثي الإرهابية، وتجاهلا لدور نظام إيران وأجندته التوسعية باليمن والمنطقة".

وأصدر قرداحي بيانا أمس قال فيه :"ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف، قلته عن قناعة ، ليس دفاعا عن اليمن ولكن أيضا محبة بالسعودية والإمارات".