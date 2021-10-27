ديبالا على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة ساسولو

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمباراة ساسولو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس اللقاء وهو في المركز الـ6 برصيد 15 نقطة، بينما يحتل ساسولو المركز الـ13 برصيد 11 نقطة.

وجاءت قائمة فريق السيدة العجوز على النحو التالي:

حراس المرمى: تشيزني، بنسوليو، بيرين.

خط الدفاع: دي تشيليو، كيليني، دي ليخت، بونوتشي، دانيلو، كوادرادو، ساندرو، بيليجريني، روجاني.

خط الوسط: آرثر، رامسي، ماكيني، كييزا، رابيو، لوكاتيلي، بنتانكور، كولوسيفسكي.

خط الهجوم: موراتا، ديبالا، كايو جورجي.