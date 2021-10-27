وزير التموين يعقد مؤتمرا صحفيا لكشف آليات توفير السلع ومستجدات البطاقات

يعقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، غدا الخميس، مؤتمرا صحفيا موسعا لاستعراض مستجدات كافة ملفات الوزارة، مثل توافر السلع التموينية والمخزون الاستراتيجي، في ظل الأزمة العالمية، وتطوير منظومة الدعم فيما يخص توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

ومن المقرر أن يستعرض وزير التموين، ملف تنقية البطاقات التموينية، وشرح كيفية استمرار تنقية البطاقات بشكل ديناميكي لاستبعاد غير المستحقين، وكشف أسباب إيقاف 4 خدمات تموينية، على بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، وهم إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا، وإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، وإضافة السلع لمستحقي خبز فقط، وإصدار بطاقة تموينية جديدة.