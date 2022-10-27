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وزير خارجية إستونيا يحث رئيس وزراء بريطانيا سوناك على زيادة الإنفاق الدفاعي

ئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك
ئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك
لندن - د ب ا
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 1:00 م | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 1:00 م

دعت إستونيا، رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك، للالتزام بزيادة الإنفاق الدفاعي.

ويشار إلى أن سوناك لم يلتزم بتعهد أعلنته سلفته ليز تراس لتعزيز الإنفاق الدفاع من 2% إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، حيث وصف سابقا مثل هذه الأهداف بأنها "تعسفية".

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن وزير خارجية إستونيا أورماس رينسالو أجاب لدى سؤاله في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عما إذا كان يتعين على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنفاق 3% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع قائلا "بالتأكيد".

وأضاف أن الغزو الروسي لأوكرانيا كان "عامل تغيير كبير"، وقال: "السلطويون يستثمرون في الأسلحة"، وأوضح "هم يؤمنون بقوة الأسلحة"، وتابع: "من أجل الدفاع عن قيمنا، والنظام القائم على القواعد، نحن في حاجة للاستثمار في الأسلحة".

وطالب رينسالو المملكة المتحدة بعدم خفض أعداد الجنود في استونيا، وقال "نحن نحب جنود المملكة المتحدة، ونريد المزيد".

وتأتي هذه التصريحات بعدما انتقدت أحزاب المعارضة الحكومة البريطانية مطلع هذا الشهر لما يبدو أنه "انسحاب بلا حياء" من إستونيا، في ظل تقارير تفيد بأنه تم سحب نحو 700 جندي بريطاني في إستونيا بدون أي خطط لأن يحل محلهم آخرون.


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