الرئيس اللبناني يتسلم نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من إعلان توقيع لبنان وإسرائيل بشكل نهائي على الاتفاق بالناقورة جنوبي لبنان اليوم ليدخل حيز التنفيذ.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني اليوم للوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتين بقصر الرئاسة ببعبدا بحضور نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب وأعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي.

وأكد هوكشتين أن الاتفاق سيشكل نقطة تحول في الاقتصاد اللبناني وسيشعر به المواطن قريبا، موضحا أن الاتفاق يسمح ببدء العمل في حقل قانا مشددا على أن حق الشعب اللبناني مضمون بالاتفاق.