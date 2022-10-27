إنقاذ ميكروباص جنح في مجرى السيول بنخل شمال سيناء

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تابع محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل مخافظة شمال سيناء، مساء اليوم مسار السيول التي حدثت في وادي البروك وطريق الحسنة نخل بمركز نخل، حيث جنحت سيارة ميكروباص محملة بالركاب بمجري السيل دون وقوع خسائر بالأرواح أو الممتلكات.

وترأس رئيس مدينة نخل غرفة عمليات المركز لتلقي بلاغات السيول في الوديان وارتفاع المياه وسرعة جريانها، والتنسيق مع كافة الأجهزة بالمركز للتحرك الفوري والعاجل.

حيث تم التنسيق مع المرور َومساعد مدير الأمن لقطاع الوسط علي إغلاق طربق الحسنة نخل حفاظا علي أرواح المواطنيين لحين استقرار الأوضاع علي الطريق.

وناشد محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل المواطنين بجميع أرجاء مركز نخل الإبلاغ الفوري عن سقوط أمطار أو سيول حتي يمكن اتخاذ كافة الإجراءات فورا0