 الاختبار الطبي يحسم موعد عودة مدافع الإسماعيلي للتدريبات - بوابة الشروق
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الاختبار الطبي يحسم موعد عودة مدافع الإسماعيلي للتدريبات

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 7:22 م | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 7:22 م

يخضع محمد نصر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لاختبار طبي للإطمئنان على جاهزيته قبل الانتظام ضمن صفوف الفريق خلال التدريبات الجماعية.

وافتقد الدراويش مدافعه الشاب لمدة تزيد عن شهرين بعد تعرضه لكسر في الترقوة خلال أحد مباريات فريقه ضمن منافسات الدوري العام المنقضي.

ومن المعروف أن الدراويش يستأنف تدريباته الجماعية مساء اليوم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 24 ساعة.

والجدير بالذكر أن لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، قررت تأجيل مباراتي الإسماعيلي ضد فيوتشر وفاركو في إطار الجولتين الثالثة والرابعة لأجل غير مسمي.


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