الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على الأنحاء كافة والعظمى بالقاهرة 27

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطـرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون غير مؤثرة علي الأنشطة اليومية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 19

العاصمة الإدارية 26 19

6 أكتوبر 27 18

بنهــــا 27 19

دمنهور 27 20

كفر الشيخ 27 19

المنصورة 28 20

دمياط 25 20

بورسعيد 26 21

الإسماعيلية 27 20

السويس 27 19

الزقازيق 27 20

شبين الكوم 27 20

طنطا 27 19

شلاتين 31 22

الإسكندرية 26 20

العلمين الجديدة 26 19

وادي النطرون 27 20

مطروح 25 17

السلوم 25 18

سيوة 27 15

العريش 27 19

رفح 26 19

الطور 28 22

كاترين 20 13

رأس سدر 31 19

نخل 25 13

طابا 29 20

نويبع 30 22

حلايب 28 24

شرم الشيخ 30 23

الغردقة 29 22

مرسى علم 29 22

الفيوم 28 19

بني سويف 28 18

المنيا 29 17

أسيوط 29 17

سوهاج 29 16

قنا 30 17

الأقصر 32 18

أسوان 33 19

الوادي الجديد 31 16

أبوسمبل 31 19

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 30 23