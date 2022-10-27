نقيب المأذونين: 90% من حالات الطلاق تحدث بسبب تدخل الأهل

قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إن 90% من الطلاق يحدث بسبب تدخل الأهل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، إن هذا التدخل يحدث من والدة الزوج ووالدة الزوجة.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات يزيح تدخل الأهل عن الزوجين، وينصحهما بحل مشكلاتهما بشكل منفرد، ويحميهما من الطلاق.

ولفت إلى أن مهمة المأذون اجتماعية قبل أن تكون توثيقية، بمعنى أنه يكون حريصا على حل الخلافات بين الزوجين وتفادي وصولهما إلى مرحلة الطلاق.

ونوه بأن المأذون يكون حريصا كذلك على ألا يُوصف بأنه مأذون طلاق (أي مشهور بتوثيقه حالات الطلاق)، فيعمل على الصلح بين الزوجين.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قد أصدر في وقت سابق، إحصاء يخص حالات الزواج والطلاق للعام 2021، حيث كشف عن ارتفاع كبير في حالات الطلاق تركزت في الفئات الشابة.

وكشف عن أن نسبة الطلاق في عام 2021 ارتفعت بنسبة 14.7 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه 2020.

وفي عام 2021، سجلت مصر 254 ألفا و777 حالة طلاق، بينما كانت 222 ألفا و39 حالة في عام 2020.