حكومة غزة: تهديد إسرائيل لمستشفى الشفاء حكم بالإعدام

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، مساء الجمعة، إن تهديد إسرائيل لمستشفى "الشفاء" بمثابة "حكم بالإعدام" على المرضى والجرحى والنازحين في القطاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده معروف، في مبنى الطوارئ والاستقبال بمستشفى الشفاء، عقب ادعاء متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن "القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة".

وأضاف: "تهديد إسرائيل لمستشفى الشفاء، يعني حكما بالإعدام ليس فقط على آلاف المرضى والجرحى، ولكن على كل مريض أو جريح قد يسقط مستقبلا، أو يستهدفه الاحتلال"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وشدد على أن جميع الادعاءات التي زعمها جيش الاحتلال أو عرضها على هيئة صور ورسوم جرافيكية "زائفة وأباطيل لا يصدقها طفل صغير".

وتابع: "لم نتوقع أن يصل خيالهم المريض إلى حد تهديد المجمع الطبي الأكبر بالقطاع، الذي يضم آلاف الكوادر الطبية والمرضى، وعشرات الآلاف من النازحين".

ومضى يقول: "كل المواقع التي بثتها إسرائيل في رسوماتها المزيفة عن مستشفى الشفاء هي مرافق صحية تعج بالمرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين".

وأشار معروف إلى أن الادعاءات الإسرائيلية هي "تهديدات وقحة، وأكاذيب طالما ساقها الاحتلال منذ بداية المحرقة المتواصلة" ضد الشعب الفلسطيني.