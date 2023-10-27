مطالبات عبر مواقع التواصل لشبكات الهواتف المصرية بدعم غزة بالإنترنت والاتصالات

طالب مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، بفتح تغطية مشغلات الهواتف المصرية لقطاع غزة بعد انقطاع الخدمة عن أهاليه بشكل كامل، بالتزامن مع هجمات عنيفة ينفذها طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وفقا لموقع سكاي نيوز.



وذكرت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال": "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لطافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".



وأضافت: "تسبب القصف الشديد في الساعات الأخيرة في تدمير آخر المسارات الدولية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقا خلال العدوان مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة".



* أنتم الأقرب

وقال أحد المغردين:" افتحوا شبكات التليفون المصرية لقطاع غزة.. أنتوا أقرب خطوط ليهم"، وأشار في تغريدته لأسماء شركات الاتصالات المصرية.



وقال متابع آخر: "افتحوا شبكات التليفون المصرية في قطاع غزة.. أخواتنا معزولين عن العالم والله أعلم حصل فيهم إيه!".



وجاء على لسان آخر: "نطالب جميع شركات الاتصالات المصرية بالسماح لأهالينا في غزة باستخدام شبكاتها".



ورأى آخر في رسالة لشركات الاتصالات عبر فيسبوك: "أعتقد ده وقت تعملوا أي حاجه كويسة ممكن تخلي الناس ترجع تحترمكم من تاني.. افتحوا نطاق الشبكات لأهل غزة".



* الحل عند إيلون ماسك

وفي سياق مختلف، قال آخر على تويتر: "الحل الوحيد الآن الضغط على ايلون ماسك لفتح الإنترنت الفضائي لغزة مثل ما فعل مع أوكرانيا".