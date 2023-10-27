لجنة الشئون العربية في النواب: اجتياح غزة إصرار إسرائيلي على تجاهل التوصيات الدولية بوقف العدوان

عبرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، عن استياءها من اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة برا وبحرا وجوا، متجاهلة كل المطالب والتحركات الدولية بشأن وقف العدوان.



وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن القصف البري الذي بدأته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة، استمرار لاستفزاز الفلسطنيين، وإصرار على تجاهل كافة التوصيات الدولية بوقف القتال.



وقال النائب: ما تقوم به إسرائيل في حق قطاع غزة حرب إبادة جماعية، خصوصا بعد انقطاع الاتصال والانترنت، فضلا عن القضاء على الأطقم الطبية، وعدم القدرة في توصيل المساعدات للمواطنين الأبرياء.



وتسائل أحمد فؤاد أباظة: أين المجتمع الدولي من المجازر التي يشاهدها العالم جهارا نهارا في حق الشعب الفلسطيني؟، متابعا: ماذا تنتظر منظمات حقوق الإنسان لكي تجبر إسرائيل على وقف آلة القتل والقمع.



وجدد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحذير من أن استمرار العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني سيكون له تأثيرات سلبية خطيرة على المنطقة بالكامل.



وطالب أحمد فؤاد أباظة، بضرورة أن يكون هناك تحركات عاجلة لوقف العدوان، والعمل على توصيل المساعدات الإنسانية والطبية إلى أهالي قطاع غزة.



وفي ذات السياق، أكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأييد البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بالاشتراك مع وزارات الخارجية في كلا من الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت، والمغرب، في أعقاب قمة القاهرة للسلام، وفي ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.



وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة، إلى أن اللجنة العربية بالبرلمان، تتفق على كل ما جاء في البيان من رفض استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، والتهجير القسري لأهالي قطاع غزة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.



وأوضح أباظة، أن المبررات التي يسوقها الاحتلال الإسرائيلي للرأي العام العالمي في مواصلة قتل الأبرياء "مرفوضة" وتتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.



وحذر النائب من استمرار وتيرة العنف، مؤكدا أن تأثيره لن ينال فلسطين وحدها، وإنما سيؤثر على المنطقة بالكامل، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي التدخل لوضع حل سياسي للأزمة الفلسطينية.



ولفت النائب، إلى أهمية الدور المصري والقيادة السياسية في دعم القضية، والتأكيد على حق الفلسطينين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكد أباظة، أن لجنة الشئون العربية تساند موقف القيادة السياسية في رفض تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى الثقة الكاملة في قدرة مصر على حماية أمنها القومي، وفي الوقت نفسه استكمال دورها التاريخي في مناصرة ودعم القضية الفلسطينية.



ودعا رئيس اللجنة العربية بمجلس النواب، برلمانات العالم، لضرورة تبني قرارات قمة القاهرة للسلام، والتي تضمنت كافة الحقائق عن الأزمة الحالية، وكذلك طرح جميع الحلول القابلة للتنفيذ.